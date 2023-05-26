強颱瑪娃強度達顛峰，預測路徑偏西轉西北西，下周二（30日）左右北轉，中央氣象局長鄭明典指出，瑪娃現在開始進入颱風發展強度的高峰期，不過仍可能會有眼牆置換的現象。

鄭明典今天上午在臉書發文指出，瑪娃颱風目前大約在台灣東南東方2000公里海面上，依據氣象局的強度預估，現在開始進入颱風發展強度的高峰期，不過依據過往經驗，颱風強度應該還會振盪變化，很可能還會有眼強置換的現象。

氣象局指出，周日隨著颱風接近，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島轉為局部短暫陣雨，越晚降雨機率越高，其他地區仍為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下周一至下周四（29日至6月1日）颱風外圍環流影響，迎風面水氣增，基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，不過雨勢強度要視颱風位置而定，其他地區為多雲到晴，且可能有颱風沉降影響，午後山區有局部短暫陣雨。