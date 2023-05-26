最近台劇《人選之人—造浪者》播出後，掀起一波有關性騷擾議題的影評及學者說法。得心身醫學診所醫師周學徹表示，其實成為性騷擾加害人能從人格特質判別，雖然不是百分百涵蓋，但多數加害者都屬於「B 型人格」，「B 型人格」中可細分為戲劇型人格、自戀型人格、邊緣型人格、反社會型人格，或許性騷擾加害者尚未能滿足人格疾患的診斷，也至少有這些人格特質。

A型人格者特質是低度社會互動需求、經常沉浸在自己的內心世界、沒什麼情緒表露。C型人格者剛好相反，反而非常在乎別人對自己的看法，但也因為太在乎別人的目光了，容易沒有辦法真正做自己。

周學徹所說的B型人格特質，包括看似很關心別人，其實在意的是別人眼中的自己，如果與自己無關，就會很戲劇化地變得冷漠。時而樂觀正向，時而沮喪悲觀，心情變化極快。多變、易變、難以預測、情緒化。在相處上，B型人格的人通常頗為親切，並不難接近，但交往久了就會發現：彼此之間彷彿有個無形的屏障，怎樣都無法更靠近，難以深交。

周學徹表示，多數受害者遇到性騷擾事件時，會出現類似如焦慮、沮喪、失去自信、意圖自殺等等多種身心症狀；以及性功能失調、失眠、換氣過度、心悸、嘔吐、頭痛、肌肉緊繃等諸多生理不適，且會不自主地一再浮現當下情景，在醫學上初期稱為急性壓力反應，若症狀持續的時間夠久，則可以診斷創傷後壓力症候群（PTSD）。

周學徹說明，若民眾無法判斷自身是否已受到性掃擾所影響身心，可以從自己的情緒以及生理反應做最細微的觀察，諸如事件後出現憤怒、焦慮、低落、害怕、罪惡感等感覺，或是出現先前從未有過的情緒表現，睡眠也可能產生問題、心肺、腸胃、神經系統的任何不適反映，這都是身體對我們的警示。

周學徹直言，性騷擾事件中的加害者，雖然不是百分百涵蓋，卻多數屬於「B 型人格」，「B 型人格」中可細分為戲劇型人格、自戀型人格、邊緣型人格、反社會型人格，或許性騷擾加害者尚未能滿足人格疾患的診斷，也至少有這些「人格特質」。

近年來，政府已經注意到騷擾的議題，也已經催生跟蹤騷擾防制法，其中也將賦予衛福部心口司使命，讓精神科的評估在其間扮演一定份量的角色。若發現自己心靈被性騷擾事件所影響，首先就是要克服心中恐懼、羞愧、嫌惡等想法，適當的將事件及自己的委屈說出來，要超越擔心他人觀點、視角的障礙，不要被「她就是想找事」、「她就是想紅」這些批判言語塞住自己喉嚨。

此時一位願意傾聽、不批判的聽眾、醫師就是很重要的角色。如果真的難以對人啟齒，對著錄音筆錄下來，或是用筆寫下來，都是暫時紓發的方式。並如實對醫療人員述說，讓醫師可以對於當下症狀有充分了解，且配合服藥，找到屬於自己的紓壓管道。

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