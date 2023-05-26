大陸「南海戰略態勢感知計畫」主任胡波26日在大陸《環球時報》撰文指出，就美國的對中問題研究而言，除了知名的蘭德公司擁有軍方背景的智庫外，美國軍校向來是主力軍之一。不久前，有學者稱美國陸軍戰爭學院將成立類似中國研究中心／所的機構。早在2006年，美國海軍戰爭學院就成立了中國海事研究所；2015年，美國空軍成立中國航空航太研究所。美國陸海空三軍都建立研究中國的專門機構，這充分體現了美國國防部和美軍對中國軍隊的重視。

胡波表示，除了專門的研究機構外，美國幾乎每個軍校或軍隊智庫都有研究中國的學者，這些學者通常在安全防務領域有專長。美國軍校的研究機構和人員非常活躍，他們的著述和其他研究成果被美國軍隊、政府和媒體大量採用，他們對中國軍隊的認知基本上反映了美軍甚至美國的主流看法。例如，2010年全美亞洲研究所副總裁甘浩森（Roy Kamphausen）、美國陸軍戰爭學院中國問題專家賴大衛（David lai）和蘭德公司中國問題專家施道安（Andrew Scobell）共同彙編出版了《美軍眼裡的中國軍隊——美國陸軍戰爭學院研究報告》一書，反映了美軍在中美戰略競爭序幕拉開之前對中國軍隊的認知。現在看來，這本書的內容還是相對謹慎理性的。

胡波稱，劍走偏鋒的研究越來越多。美國軍隊機構研究者最關注中國軍隊的裝備發展和軍事戰略及政策，他們中文嫺熟，長期觀察中國的社交平台及各種軍事論壇，跟蹤主要軍事雜誌和涉軍新聞，將開源資訊蒐集和挖掘做到極致。在這些資訊的基礎上，再結合他們自己的分析架構，就形成了其所認為的中國軍隊在某方面的動向或戰略。

胡波認為，儘管也有極少數人關注中國的戰略文化和決策傳統，但美軍大多數研究中國的學者更青睞現實問題，其研究工作的主要任務似乎就是挖掘和發展「中國威脅」。近年來，美國軍方機構或資助的智庫是「中國軍事威脅論」的大本營。例如，「中國海上民兵威脅」最先就是由美國海軍戰爭學院的幾個「學者」炮製出來。

胡波觀察，總體而言，美國軍方絕大多數人對中國軍隊的研究尚停留在器物層面，主要關注裝備發展、結構變化和紙面上的各種政策及新聞，對這些背後的戰略文化、傳承和制度機制認知很有限。這種低層次的知彼做得越多，越容易誇大對方的威脅，損害兩軍和兩國關係的良性互動。

造成這種問題有不少客觀原因，如中美文化差異、中美兩軍研究者交流不夠等，但更多的是主觀因素。實際上，在疫情之前，美軍研究中國的機構和學者與中國同行的交流是非常頻繁的，那些鼓吹「中國威脅論」的學者也並非看不到事情的複雜性，但他們往往基於自己的固有判斷或利益訴求，有選擇地引用中國方面的素材。

胡波指出，誠然，許多從事軍事安全和戰略研究的學者都有誇大對方的能力、意圖及威脅的先天性偏好，在美國「料敵從寬」的戰略文化下更是如此。而且，美國這些軍方機構的研究很難說是獨立的，不可避免會受到美軍各軍兵種和國防部的利益及授意的影響。當兩國關係相對好時，這些學者還能較為謹慎；而當兩國關係惡化時，特別是美國政府和軍隊高唱「大國競爭」時，渲染「中國威脅」本身就成了這些機構和學者的責任。

胡波強調，從方法論來看，他們的研究是有瑕疵及缺憾的。開源數據和資訊當然重要，但這只能看到事物的表相，要看到深層次的東西，則離不開對中國歷史、文化和制度的理解，離不開與中國相關人士的坦誠交流與溝通，也離不開必要的田野調查。站在中國的角度，才能理解中國的想法。而美軍研究者的最大問題是以己度人，拿美國和美國軍隊的歷史和經驗套到中國和中國軍隊身上，這樣得出的結論當然偏頗。

雖然有些研究者也到過中國訪問交流，但並未真正理解中國的戰略文化和軍事體制。而且，隨著美國對中競爭戰略日益偏執，對中強硬的「政治正確」也阻礙了美國學者對中國的深入研究，美國軍事機構的學者受到的影響尤甚。

一般來說，美國軍隊院校相對自信開放，但一涉及到中國就另當別論。美國軍校有很多外國教員或訪問學者，這非常有利於美國加深對這些國家和軍隊的瞭解。然而，長期以來，這種政策不包括中國大陸，中國大陸的學者頂多只能參加一些會議和做短期的訪問。近年來，隨著美國日趨強調對中競爭，美軍逐步收緊了與中國軍隊官方和非官方的學術交流活動。

胡波認為，中美戰略文化、政治制度和決策體制本就大相徑庭，在美國對中國軍隊過度焦慮和過度反應的背景下，美國軍方對中國研究不能走了歪路。