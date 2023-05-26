Acer Swift Edge 16具備16吋3.2K OLED顯示器，螢幕刷新率升級至120 Hz，並支援100% DCI-P3色域，能提供最生動、逼真的色彩和影像效果；並搭載Windows 11，最高能支援Wi-Fi 7連線，更透過Microsoft Pluton安全技術和一系列智慧功能擴大相容性，讓使用者在享有高速無線網路時，也能確保隱私資料的安全。

Acer Swift Edge 16超輕薄鎂鋁合金機身厚度僅1.295公分，重量僅1.23公斤，採用有光澤的橄欖黑塗料。Acer Swift Edge 16的16吋3.2K OLED（3,200 x 2,000）顯示器支援120 Hz螢幕刷新率、100% DCI-P3色域，及0.2毫秒反應時間，並結合1,000,000：1對比度，500尼特的峰值亮度，呈現精準且高對比的清晰色彩，更通過VESA DisplayHDR True Black 500認證，且為獲德國萊因TUV 顯示認證的顯示器，有助減少藍光，提高長時間觀看的舒適度。

Acer Swift Edge 16透過最新AMD Ryzen 7040系列處理器，提供優異的效能速度和耗電效率，在不插電的情況下能擁有更長的續航力，而最高搭載AMD Radeon。780M的顯示晶片能為使用者帶來沉浸式的視覺饗宴；配備特定處理器的機款則採用AMD Ryzen AI技術，為使用者打造嶄新的AI使用體驗，包括視訊通話的即時視訊品質升級。透過內建預設的Microsoft Pluton安全處理器，Swift Edge 16能提供抵禦惡意複雜攻擊的額外保護，而Windows Hello的指紋辨識器能執行生物辨識驗證，讓使用者輕鬆登入採用Windows 11作業系統的筆電。另配備高達32 GB的LPDDR5記憶體和高達2 TB的PCIe Gen 4 SSD儲存空間，可實現高速資料傳輸、更低的延遲和更短的載入時間，而TwinAir冷卻系統配有改良型風扇，加上鍵盤進氣口的精心設計，能有助於維持高效的全速運行。

新版本的Swift Edge系列最高支援Wi-Fi 7，具備高達5.8 Gbps的增強速度、低於2毫秒的低延遲率以及快速穩定的無線連線能力。Swift Edge 16更配備一系列智慧功能，提升整體的生產力和易用性，使用者能利用1440p QHD網路攝影機進行視訊會議，更能透過Window Studio Effects的自動取景、視線校正和進階背景模糊功能，以最佳的光線和角度展現自己的專業能力；同時採用宏碁時序雜訊抑制（TNR）技術、 Acer PurifiedVoice.m. AI降噪技術，實現高品質的視訊通話體驗。Swift Edge 16亦配置一個全尺寸鍵盤和一系列基本連接埠，包括兩個USB Type-A連接埠、具有快速充電和顯示功能的雙USB 4 Type-C PD 65 W 連接埠、HDMI 2.1和一個Micro SD讀卡機。