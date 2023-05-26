大陸外交部駐香港特派員公署微信公號26日消息，針對英國政府再次發表《香港問題半年報告》，對香港事務指手畫腳，歪曲抹黑中國政府對港政策，肆意攻擊《香港國安法》和特區選舉制度，詆毀香港人權法治狀況，大陸外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，敦促英方恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止粗暴干預香港事務的政治操弄。

發言人表示，香港回歸以來，中國政府全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，「一國兩制」在港實踐取得舉世公認的成功。《香港國安法》和特區新選舉制度成功堵住了香港維護國家安全和選舉制度漏洞，香港局勢實現由亂到治、由治及興的重大轉折。香港居民依法享有的言論、新聞、結社等權利自由在更加安全的環境中得到更好保障。英方有關報告對中方維護國家安全的正義之舉橫加指責，對特區政府依法施政說三道四，對特區法院公正審判妄加置評，已徹底淪為政治表演工具，毫無公信力可言。

發言人強調，香港回歸後，中國政府治理香港特區的法律依據是《中國憲法》和《香港基本法》，而非《中英聯合聲明》。英方對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權。英方屢屢把《中英聯合聲明》掛在嘴邊妄談所謂「歷史責任」，純屬歪曲歷史和法理的胡攪蠻纏。

發言人指出，歷經風雨後的香港，更加璀璨奪目，仍然是各國投資者興業安家的樂土，繼續被評為全球最自由和最具競爭力的經濟體之一。當前，香港經貿往來、交流合作正紅紅火火展開，一個民康物阜、遊人如織、蒸蒸日上的香港正加速復常，國際持分者對香港未來發展充滿信心。堅信有偉大祖國的堅強後盾，有香江兒女的矢志拚搏，有良政善治的堅實基礎，香港發展空間更廣闊、動力更強勁、前景更光明。

發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。任何誹謗、抹黑、唱衰香港的雜音與雜訊，都動搖不了廣大香港同胞維護國家主權安全和發展利益的決心，阻撓不了香港由治及興的歷史進程，撼動不了「一國兩制」行穩致遠的鏗鏘步伐。敦促英方及早認清現實、順應大勢，不要再沉溺於昔日的殖民舊夢，立即停止插手和干預香港事務。