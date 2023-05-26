一名房東分享，他買了一整層房子將4個房間分租出去，但出租前卻忘了找人來在各個房間裝獨立電表，因此無法向租客多收電費，一名陸生承租後，每天24小時都開著冷氣，即便他提醒不要浪費電，對方也不聽，讓他超困擾，也引起網友討論。

一名網友近日在「匿名公社」上分享，他是一個很年輕的房東，買了一整層的房子以後，決定將4個房間獨立出租，但是因為出租之前沒有做好功課，因此沒有事先裝好獨立電表，所以很難逐一向房客們另收電費。

原PO表示，最近有位陸生跟他租房子，每次洗好衣服就拿回房間曬，房間冷氣與電扇24小時都不關，每次經過這位租客的房間，都可以從敞開的窗戶與門縫中感受到冷風，委婉提醒不要太浪費電，對方去根本沒在聽，每天都瘋狂浪費電，甚至還有幾次讓整層樓跳電，讓他感到很煩躁，不知道該怎麼辦？

貼文引起網友討論，不少人建議原PO趕緊安裝獨立電表。「直接去裝獨立電表，他敢浪費就要有本事付錢，不要讓其他人覺得你房東黑心」、「要獲利就要成本支出，去裝電表吧，使用者付費，不要讓少用的人去分攤多用的人」、「就是去裝獨立電表！不然現在是要怎麼辦？」