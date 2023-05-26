「小皇帝」詹姆斯突然爆出的退役言論，被外界認定是在針對湖人管理階層的施壓，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞26日分析湖人的引援狀態，他認為獨行俠後衛厄文，以及暴龍後衛范維利特是湖人當前最佳選擇，因為這兩人可以幫助詹姆斯減輕壓力。

「我想對現在的湖人來說，最重要的是如何進入休兵期，且開始管理好詹姆斯的工作量，」查拉尼亞說，「因為詹姆斯每次上場，就要扮演場上第一選擇，儘管他到39歲依然可以做到，但湖人還願意繼續這樣『操』他嗎？他自己也想繼續扮演這種角色嗎？」

「羅素在西區冠軍賽G4降為替補，所以我認為湖人在招募控衛方面會很有侵略性，」查拉尼亞表示，「這個位置可以選擇厄文，還有范維利特，我認為接下來湖人都應該把兩人擺在招募名單最前面，我並非說湖人都有機會得到他們，而是看看有無辦法弄到手。」

畢竟當前湖人除了需要匹配八村壘與里夫斯的報價，團隊薪資空間相當有限，想要交易厄文或范維利特只能通過先簽後換，還要獨行俠與暴龍願意配合，不過詹姆斯早就沒在掩飾想跟厄文重新聯手打算，范維利特也在今年2月跟詹姆斯的經紀公司Klutch Sports簽約，兩人都有機會可以透過交易加盟湖人。