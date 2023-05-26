阿里巴巴官方微博25日晚間發佈聲明，近日有關於淘寶天貓、阿里雲、菜鳥、本地生活的各個業務裁員謠言傳得很厲害，但謠言就是謠言。阿里巴巴表示，招聘正在緊鑼密鼓進行，2023年六大業務集團總計需新招1萬5000人，其中校招超過3000人。

根據阿里巴巴聲明中表示，人才流動是所有企業一直都在進行的。面對新形勢、新機遇、新發展，阿里巴巴從未停止過對自我的革新與升級，從未停止對優秀人才的招募和培養，這是面向未來長期發展的活力之源。