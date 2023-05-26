YouBike日前爆發個資外洩事件，全國超過4萬人個資遭竊，台北市交通局勒令業者要在26日提出補償方案與資安防護改善計畫，受害用戶可獲賠多少、未來如何防堵駭客作亂。而上午台北市長蔣萬安受訪時也表示，這部分一直都有了解，後續可能造成的損害以及賠償機制都會再研究完整方案。

微笑單車公司日前表示，5月17日晚間6時至10時，及5月21日凌晨2至5時，分別遭到駭客以不同技術手法進行網路攻擊，雖經阻擋，發現均屬惡意人士自不明來源取得會員的手機號碼，及該號碼於其他平台慣用密碼，藉此嘗試登入YouBike會員帳號。

微笑單車公司稱，經分析此次駭客攻擊，應屬駭客按上述帳號密碼、於微笑單車官網循正常路徑進行會員登入，大量攻擊取得資料，全台共計4萬593筆會員帳號遭駭客登入，並盜取電子票證卡號及其騎乘紀錄，微笑單車已主動變更遭惡意登入的會員密碼，並發簡訊通知上述會員變更密碼。

北市交通局表示，已要求微笑單車最晚於5月26日提供各縣市資訊安全防護改善規畫報告外，北市消保官基於消費者權益保護，也要求微笑單車公司提供通案性補償方案。並要求最晚於5月26日提供資訊安全防護改善規畫報告。