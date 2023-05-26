廣東、上海、四川等地近日開展「統計造假專項治理行動」，將持續至明年2月。有分析稱，近期經濟數據波動加劇，多省4月工業增加值和固定資產投資罕見出現數據一致向下的現象。

據財新網不完全統計，2月底以來，安徽、四川、河南、江蘇、廣東、西藏、江西、內蒙古、雲南、山西、遼寧、陝西、湖南、上海等14個省份的下轄市區縣，召開「統計造假屢禁難絕專項治理行動動員部署會」或披露有關工作情況。

公開資訊顯示，這一專項治理行動自2023年3月持續至2024年2月，是繼2022年統計造假不收手不收斂問題專項糾治工作後，部署的新一輪防懲統計造假的重要措施。

華創證券首席宏觀分析師張瑜近日在研報中稱，可能受到統計造假專項治理的影響，近期經濟數據波動加劇。從全國層面看，在沒有外生衝擊的情況下，4月工業增加值、固定資產投資相比前月為-0.47％、-0.63％，投資則連續2個月為負。此前自2011年公布季調環比數據以來，工業增加值和投資只出現過3次和5次環比為負，基本都發生在疫情衝擊嚴重的時候。

張瑜表示，在地方層面，4月工業增加值和固定資產投資出現了較為罕見的各省份數據一致向下的現象，例如31個省份中有30個的4月工業增加值同比低於3月。