32歲男星禾浩辰畢業於臺南大學體育系，全身練得精壯、結實，近日他上節目宣傳新戲《最佳利益2－決戰利益》，大方承認曾在長灘島旅遊時，被不同的韓國美女搭訕，甚至發生一夜情。

禾浩辰最近和溫昇豪、邱凱偉一起錄製小S的節目《小姐不熙娣》，他回憶出道前曾去長灘島旅行，當時染了一頭灰色的頭髮，加上身材是最精實的時期，整個人很像韓國男團成員，小S忍不住直球發問：「那我問你，你要憑良心講，長灘島那一次，你有沒有發生一夜情？」

想不到禾浩辰像吃了誠實豆沙包，大方地承認發生過2次，對象是不同的韓國女生，外型均亮麗、漂亮，說完還害羞了起來，忍不住拿宣傳牌子遮住半張臉。由於禾浩辰無預警自爆一夜情史，令經紀人措手不及，被現場來賓撞見臉部脹紅、額頭冒汗的模樣，小S趕緊勸說：「經紀人，現在是21世紀OK？」

此時禾浩辰害羞地表示，如果很嚮往豔遇，真的很推薦去長灘島試試，因為女生都滿主動的，像他當時跟別的異性聊天，突然被韓國女生拉走，「我們就在長灘島漫步看著月光很浪漫，然後就『燃燒』（燃起了愛火）。」

小S延續一夜情的話題，追問溫昇豪有無類似的經驗？溫昇豪想起之前到菲律賓蘇比克灣出外景，遇到一群念服裝設計的韓國女大生，其中兩名女生為溫昇豪爭風吃醋，最後溫昇豪被工作人員拉走，沒有發生任何豔遇，自嘲：「這一點倒是輸了。」