環保署主辦的綠色化學應用及創新獎得獎今年邁入第3屆，今舉辦頒獎典禮。外界熟知的俠醫林杰樑接班人、長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海也在獲獎名單中。因顏宗海長期致力於防治農藥、重金屬中毒，並投入公益教育，幫助民眾遠離生活中的毒害，獲頒個人獎。他今日謙虛地表示，自己是運氣好才獲獎。

來自馬來西亞的顏宗海，因懷抱著留台醫師的憧憬，認為台灣的醫師充滿愛心、醫術高明，多年前來台唸書，並在台灣紮根，是俠醫林杰樑的子弟。過去他接受本報專訪時曾提及，不放棄病人、用心教學、認真研究、為食安把關，是他從林杰樑身上學會的理念。目前的他，除是長庚醫院臨床毒物中心主任，也身兼腎臟科主治醫師、長庚大學醫學院教授。

顏宗海長年在媒體曝光，從塑化劑、毒澱粉、戴奧辛蟹、芬普尼蛋風波，到近幾年的萊豬、福島食品、狂牛事件，都少不了他的身影，是醫藥新聞讀者耳熟能詳的專家。因著投入公益教育，以及在防治農藥、重金屬中毒上的努力，顏宗海今日獲頒綠色化學應用及創新獎。

「是運氣好才獲獎」，顏宗海謙虛地說，自己是看到了環保署的公告，就去投投看。過去他受到很多媒體朋友的幫忙，團隊能常常幫助民眾做衛教、分析。除與媒體合作，顏宗海也會與團隊實地走訪社區，教導民眾健康飲食，遠離生活中的毒害。