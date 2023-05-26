人均GDP是重要的宏觀經濟指標之一。在大陸直轄市、計畫單列市和省會城市之外，根據第一財經整理各個地級市的人均GDP後發現，共有27個普通地市的人均GDP超過12萬元（人民幣，下同）大關，其中前十名分別是鄂爾多斯、克拉瑪依、無錫、蘇州、海西、榆林、常州、舟山、東營和珠海。尤其鄂爾多斯和克拉瑪依人均GDP更是超過20萬元，超過了北上廣深四大一線城市。

觀察鄂爾多斯去年的人均GDP增速尤其是名義增速大漲，與能源價格上漲有關。作為煤炭大市，鄂爾多斯煤炭產量位居全大陸第一，其煤炭、天然氣探明儲量分別占大陸的1／6與1／3，產量分占約20％、15％。

這使得鄂爾多斯去年人均GDP達到25.6萬元，除實際年增率4.4％，更超過了北上廣深，升至全大陸第一。資料顯示2022年，鄂爾多斯市的GDP達到5613.4億元，扣除價格因素年增率為5.4％。

值得注意的是，在人均GDP前十的普通地級市中，能源城市佔據了一半。在鄂爾多斯和克拉瑪依之外，海西、榆林和東營也均為能源產業主導的城市。其中，從絕對值變化來看，去年鄂爾多斯、榆林、海西幾個中西部能源城市GDP名義增速名列前茅。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強認為，能源發展突出的城市雖然當前經濟增速快、趨勢強勁，但也要及早進行轉型佈局，加快產業多元化，增加後續抵抗風險的能力。

相比之下，除個別城市，人均GDP高的城市大多是來自東部沿海、以製造業見長的城市，是「家裡有廠」的典型。例如在普通地級市人均GDP的30強中，蘇州、無錫、常州、珠海、南通、紹興、泉州、佛山等城市均屬此類，城市製造業十分發達，民營經濟發展突出。