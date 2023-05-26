●輝達（Nvidia）周四大漲逾24%，收在379.80美元，創下歷史新高，市值大增1840億美元，來到9392.94億美元，可望成為全美第一家市值突破1兆美元的晶片公司。這家全球身價最高的晶片製造商周三盤後發布的上季營收和獲利雖然較去年同期大幅下滑，但表現優於市場預期，更讓投資人驚豔的是該公司本季營收目標比分析師預測還高出逾50%，以及該公司表示將提高人工智慧（AI）晶片供應以滿足持續飆升的需求。看好AI產業前景，分析師紛紛調高輝達的目標價，例如摩根大通和巴克萊將輝達目標價大幅調升至500美元，並給予「加碼」評級。

●美國知名服飾零售商Gap Inc周四盤後股價大漲近11%，盤中一度飆漲16%。其第一財季（截至4月29日）營收年減6%，為32.8億美元，大致符合市場預期。虧損1800萬美元，較前一年同期的虧損1.62億元大幅改善。經調整後每股盈餘1美分，遠優於市場預估的每股虧損16美分。該公司表示這主要歸功於企業重組與供應鏈成本下滑。

●好市多（Costco）周四盤後由跌轉升，小漲0.32%。該公司公布第三財季（截至5月7日）營收536.5億美元，不及市場預期的546.6億美元。經調整後每股盈餘2.93美元，低於市場預期的3.3美元。同店營收成長0.3%，不及市場預期的年增2.91%。

●Ralph Lauren Corp周四漲5.3%，收在114美元，該精品零售商上季獲利優於市場預期。

●百思買（Best Buy Co）上季業績報喜，股價收漲3.1%。