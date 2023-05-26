中國大陸東航首架C919大飛機近期投入實際營運。圖為《中國東方航空全球首架C919飛機首航紀念》宣傳戳。（微信公眾號上海郵政）

大陸中證網26日報導，中國大陸東方航空公司25日以網路互動形式召開2022年業績說明會。副董事長、總經理李養民表示，2021年3月公司與商飛正式簽署5架C919客機採購協定，首架C919飛機已於2022年底交付公司，預計將於近期投入實際營運。C919將以上海為主要基地商業營運。公司擬在2022年、2023年完成5架C919引進，並將根據實際營運情況和公司航網規劃，決定後續引進計畫。

微信公眾號「上海郵政」25日發布《中國東方航空全球首架C919飛機首航紀念》TS71型郵資機宣傳戳的公告 。

公告稱，現定於2023年5月28日啟用《中國東方航空全球首架C919飛機首航紀念》TS71型郵資機宣傳戳（首日封）1枚。此款宣傳戳簽條使用期限為2023年5月28日至2024年5月27日止。發售單位北新涇郵政支局。收寄範圍包刮全上海市各網點。

澎湃新聞報導，東航首架C919客機（B-919A）於25日09：33從上海虹橋機場起飛，10：33到達淮安漣水機場，航班號為MU799，全程飛行時長1小時。這是該東航首架C919首次飛抵淮安漣水機場。

微信公眾號「大飛機」指出，C919大型客機是中國大陸按照國際通行適航標準研製、具有完全自主智慧財產權的全球新一代單通道幹線客機，於2007年立項，2017年首飛，2022年9月29日取得中國大陸民航局型號合格證（TC證）；2022年11月29日，取得中國大陸民航局生產許可證（PC證）。

2022年12月9日，全球首架C919交付中國東方航空。交付中國東航的C919大型客機有著特殊的塗裝和「身分證號」。在機身前部印有「全球首架」的「中國印」標識和對應英文。飛機註冊號B-919A，「B」代表飛機的中國大陸國籍，「919」和型號名稱契合，「A」則有首架之意，凸顯這一全球新機型、全球首架的非凡意義。該架飛機為164座兩艙布局，公務艙8座，經濟艙156座。客艙內飾、旅客座椅、機載娛樂系統和飛機外部塗裝做了定製化設計。後續在完成中國大陸民航局補充運行合格審定及開航準備相關工作後，該架飛機正式投入航線營運。

報導稱，東航首架交付機C919（B-919A）在2月初一次驗證飛行中出現一些故障。而將交付給東航的第二架C919－即C919 008機（機號B-001K，在正式交付後會有正式機號）－則在5月8日成功首飛，與C919的6架試飛機不同的是，B-001K機是正式生產型，也是將要投入商業運行的飛機。而首架東航C919（機號B-919A）已於5月17日上午9點從浦東商飛基地起飛調機飛往上海虹橋機場，將飛機交還給東航。隨著B-919A機回到東航機隊，大飛機C919的商業首航即將到來，預計將於一個月內首航。