端午4天連假將在下月22日至25日登場，花蓮縣政府因應民眾返鄉需求推出返鄉專車，台北、花蓮往返各1班太魯閣號直達列車，每列有376個座位，5月31日中午12點開放網路訂票，全票200元，採實名制搭乘，並提供中、南區接駁車。

縣府民政處表示，端午節返鄉專車台北、花蓮各1班往返，其中台北直達花蓮的班次時間為6月21日，晚上7點37分台北開車，晚上9點39分抵達花蓮；花蓮直達台北的則是6月25日下午2點16分花蓮發車，下午4點27分抵達花蓮。

此次返鄉專車為太魯閣號列車，每列均有376個座位，包含6位愛心票，專車全票價200元，半票100元，5月31日中午12點至6月1日下午4點，在「花蓮縣政府全球資訊服務網—熱門連結—112年端午節返鄉專車訂票」開放網路訂票，一般訂票每人限4張，愛心票每人單程限購2張，額滿即候補登記。

民政處指出，只要是設籍花蓮者，（或身分證U開頭）及配偶、直系血親及配偶，非縣民但在花蓮工作者及配偶等，都可憑身分證、戶口名簿、工作證明文件等購買實名制車票，6月4日上午9點至下午5點可到台北車站的花蓮返鄉專車服務台，或6月5日上午9點到下午5點至民政處取票。

民政處提醒，返鄉專車採實名制，僅限本人搭乘，禁止轉售或轉讓，乘車時需出示身份證明文件才能上車。此外，民眾搭乘專車抵達花蓮後，可持乘車證轉乘中、南區接駁車，停靠點包括壽豐、鳳林、光復、瑞穗及玉里等站，北上台北當天也有，詳細乘車時間可至民政處網站查詢。