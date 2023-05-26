百萬網紅愛莉莎莎與羽球教練呂杰陽處於熱戀階段，先前爆出男方毆打前任的消息，她發文力挺男友，更稱對方是溫柔的人，希望外界不用擔心，昨（25日）迎來31歲生日的她，不僅曬出小倆口合照放閃，也宣布一則好消息：「我有新寶寶啦」，讓所有人紛紛留言獻上祝福。

愛莉莎莎昨（25日）迎來31歲生日，並曬出與男友呂杰陽的甜蜜合照放閃，只見她拿著蛋糕笑到眼睛瞇成一條線，喜悅的心情全寫在臉上，未料竟語出驚人表示：「今天是我的生日，要來跟大家公布一個好消息，就是我有新寶寶啦」，此話一出嚇壞所有人，以為她準備要升格當新手媽媽，隨後她解釋其實是經營的品牌要推出新商品。

貼文曝光僅半天時間，就吸引超過4萬人按讚，只見男友呂杰陽嚇到爆粗口：「X北，嚇死我以為有什麼寶寶」，愛莉莎莎則是搞笑回覆：「你不是很想要嗎」，還不忘附上嬰兒的表情符號，至於好友奎丁則表示：「嚇死，還以為你懷孕了」，她則強調若懷孕的話，會在第一時間將好消息告訴她。

愛莉莎莎日前表示宣布脫單後，許多酸民認為「男方只是貪圖錢財」，加上許多朋友離婚後的種種案例，讓她與男友協議後，決定簽署婚前協議，不僅讓婚後財產分配無爭議，也幫男友洗刷貪錢臭名，對此，呂杰陽也開玩笑表示：「「我沒有要妳那幾個臭錢」。