《庶民大頭家》完整版 官員到詐團豪宅開趴 交長喊「不用查」？ 賴扯與通緝犯吃飯是「正常社交」 排黑玩真的？。(35:27開始)

民進黨近日要求國民黨總統參選人侯友宜對九二共識表態，並認為侯若不敢公開反對，就是接受一個中國原則，侯則回應其立場就是反對台獨、反對一國兩制。對此，資深媒體人陳揮文昨(25)日指出，以憲法觀點來看，兩岸現狀就是「一國兩制」，並問侯若反對一國兩制，對策是什麼？陳揮文認為，侯友宜應盡快講清楚，而答案就是：台灣、大陸都是中華民國、都是中國，這就是九二共識。

陳揮文昨日在政論節目《庶民大頭家》中，以《旺報》社評「兩岸現狀其實就是一國兩制」分析，強調以《憲法》觀點來看，兩岸現狀就是一國兩制，對於侯友宜稱反對一國兩制，陳揮文質疑「你的對策是什麼？」陳揮文認為，兩岸現況就是一國兩制，若侯友宜是要維持現狀，恐也沒有這個選項。陳揮文進一步解釋，前總統馬英九交棒給總統蔡英文已經7年，兩岸現狀已經變了，且是被蔡總統變了，因為大陸對台灣沒什麼變，變的是台灣，從國民黨變民進黨、從馬英九變蔡英文。

馬英九4月初赴陸時曾完整表達依據《中華民國憲法》的兩岸政治定位，並表示「我們國家在1997年修改了《憲法》，我們國家有分兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國」。陳揮文在節目中引述馬英九說法，強調侯友宜若把這句話再說一次，他就支持。

陳揮文強調，侯友宜的問題不是跑去高雄開講，也不是去拜會前高雄市長韓國瑜、馬英九或急著找副手，而是應該告訴大家，要帶領大家往哪邊走、立場是什麼。陳揮文認為，侯友宜應該盡快說清楚、講明白，而答案就是台灣地區、大陸地區都是中華民國、都是中國，這就是九二共識的意思。陳揮文認為，九二共識不是票房毒藥，國民黨2016、2020大選慘敗跟九二共識沒關係，不要污名化九二共識，若侯真的當選總統，才能回到九二共識跟大陸坐下來談，「這是逃避不了的，請侯友宜再想一下」。

此外，針對民進黨總統參選人賴清德呼籲民主世界不要受一中原則框限，陳揮文認為，賴清德回到台灣前途決議文。陳揮文強調，我們說的一中是中華民國，大陸講的一中是中華人民共和國，因此才有一中各表的意思，我們的中華民國比中華人民共和國更早成立，不解民進黨為何一聽到「一中」就怕。