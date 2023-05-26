周四泛歐Stoxx 600指數收盤跌1.47點或0.32%，為456.18點。受到奢侈品股拋售以及美國債限談判未獲進展的影響，歐股已連三天總共下跌了2.7%。

媒體報導指出，美國眾議院議長麥卡錫無法確定，國會談判代表和白宮代表能否在下周四前就美債上限達成協定，議長擔心美國會發生前所未有的債務違約。

歐洲股市在本周承受巨大壓力，投資人對於美國潛在債務違約，以及英國的高通膨感到擔憂。但此前由於強勁的財報季，歐洲數個地區股市衝上歷史新高水準。

油價下跌，導致能源股下挫2.2%。主要奢侈品巨頭止跌彈升，稍微休息喘口氣。

HYCM市場分析師Giles Coghlan說，奢侈品股可以度過衰退期，因為高資產人士傾向購買這些商品。

在晶片股推動下，科技股升1.7%。此前美國的輝達(Nvidia)預測，季度營收將比預估的高出50%，並表示正在增加供應，以滿足人工智慧(AI)晶片日益增加的需求。

貝思半導體升7.6%，報98.5歐元；ASM國際漲8.6%，為381歐元；艾司摩爾(ASML)升5%，至652.6歐元。美國銀行分析師認為，ASM國際和ASML都受益於AI日益增加的普及。

德國DAX指數下滑0.3%，為15793點；稍早公布的數據顯示，德國第一季GDP萎縮0.3%，引發技術性衰退的擔憂。

Cineworld暴跌8.2%，報0.99英鎊；該英國連鎖電影院表示，預計將在七月結束破產保護。