大陸封殺美光記憶體產品，為科技業投下震撼彈，外界持續關注後續效應，有外媒指出，文件資料顯示，在大陸宣布美光的產品構成國家安全風險之前的幾年裡，北京當局早已經縮減對其晶片的採購，轉而選擇在國內或韓國採購。

美國媒體《路透》對100多個政府公開招標的審查發現，雖然之前北京當局定期發出採購美光晶片的請求，用於稅務系統和監控網絡等項目，但從2020年開始，此類請求已急劇減少。

取而代之的是，從這些實體購買的大部分晶片都流向國內公司，報導列舉包括華為、服務器製造商浪潮、監控巨頭Uniview以及海康威視。

報導分析指出，雖然大陸本週突然採取行動阻止關鍵行業使用美光產品，這似乎是中美緊張局勢加劇的結果，但上述招標文件表明，北京此類禁令實際上造成的破壞力已不大。

紐約時報則有不同看法，該媒體認為，北京封殺美光，可以由本土晶片製造商填補空間，還可能在美國及其盟友之間製造裂痕，因為盟友的半導體公司若介入並接手美光可能失去的業務，這些公司將獲得數十億美元的銷售額。