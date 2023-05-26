檢調獲報，新北市政府石碇區公所前區長李浩榕、工務課技士黃志仁涉嫌在4年承辦石碇區災害緊急搶修復建作業等工程時，利用職務機會，收受廠商賄賂，洩漏標案底價，護航廠商得標，涉嫌圖利、洩密、貪汙及違反《政府採購法》等罪嫌，據了解，李、黃2人否認收賄，但調查局蒐證發現，李經常與涉嫌行賄的業者李植慶等人餐敘，接受飲宴招待，甚至在開標前後與李男頻繁接觸，北檢26日訊後聲押禁見李、黃2人。

據調查局發現，李浩榕為人海派，經常參加業者飲宴，屢遭檢舉，由於李浩榕任職石碇區長期間，歷年的石碇區災害緊急搶修復建作業工程，幾乎都由包商李植慶的公司得標。

加上調查局對李及黃男2人監聽發現，2人在工程開標前後與李植慶頻繁異常接觸，事後李植慶的公司投標價格，都能以極為接近底標的價格獲得工程。

甚至調查官跟監「行動蒐證」以及通訊監察發現，李浩榕經常與李植慶餐敘，甚至李植慶曾手提「可疑物品」，與李浩榕、黃志仁見面，因此裡面究竟為現金賄款或禮物，仍待調查。

檢調25日兵分12路搜索、約談李浩榕、黃志仁及李植慶共17人到案。據了解，李浩榕、黃志仁2人否認收賄，但李、黃2人對於與李植慶見面及「可疑物品」內容交代不清，加上檢調認為黃僅為技士，無法完全掌控區內工程決標，身為區長的李浩榕涉貪程度重大。

檢方訊後以李浩榕、黃志仁及李植慶3人涉貪嫌疑重大，有勾串之虞，聲請羈押禁見、里長王金洞及廠商共 11人各以3萬至20萬元交保，另3人請回。

調查局新北市處獲報，新北市石碇區前區長李浩榕、工務課技士黃志仁、永定里里長王金洞等人涉嫌於2018年至2022年間，承辦石碇區災害緊急搶修復建作業等工程時，年年勾結特定廠商，洩漏標案底價，護航廠商以不法手段得標，事後收受賄賂。

檢調認為，李、黃及王等人涉犯《貪汙治罪條例》第4條第1項第5款違背職務收賄、第6條第1項第4款圖利、《刑法》第132條第1項洩密、《貪汙治罪條例》第11條第1項違背職務行賄、《政府採購法》第87條第3項詐術投標等罪嫌。

台北地檢署25日指揮調查局新北市調查處兵分12路搜索，約談李男17人到案，李、黃2人收賄金額仍待釐清。