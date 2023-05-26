此外，吳昕恩表示，歐盟預計115年起，全面實施碳邊境調整機制及RECEP簽訂，台灣紡織業100%仍留國內業者其不利競爭條件日益嚴苛的多重影響下，新紡除加速研發與行銷國際，推動減碳及增加回收材質運用外，亦加強評估海外生產基地的可行性，以因應國際情勢發展。新紡自2021年起，就表示過評估海外生產！

新紡今股東會通過配發1.5元現金股利，同時進行董事全面改選！原任董事4名分別為吳昕恩、吳昕紘、邱錦發、林伯翰；3名獨董為程德睿、王茂榮及陳偉康！

新紡111年營業收入3,138,180仟元，較前一年度增加585,331仟元，營業毛利770,396仟元，較前一年度增加190,141仟元，營業淨利203,420仟元，較前一年度增加利益84,176仟 元，稅後淨利2,070,986仟元，較前一年度增加1,620,099仟元，每股稅後盈餘6.92元。

吳昕恩表示，112年因受美元強勢引發通膨，俄烏戰爭及原油價格提升等三個因素，預估品牌的訂單恢復會落在第2季之後，另外原物料供應商因疫情斷鍊，價錢不斷調升創歷史新高，萬物齊漲通膨問題日趨嚴重，影響毛利。新紡將持續高度關注全球經濟成長面 臨的風險，適時調整措施應變。同時尋找適應不斷變化的市場的 新方法，新紡將加快可持續產品和實踐的開發。隨著消費者越來越意識到他們購買的產品對環境和社會的影響，新紡也增加探索減少碳足跡方法相關資源的投入，以降低對環境不友善的影響。增加效率產能，達成良好的經營績效與符合預期之財務結果。