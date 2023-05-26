根據衛福部統計，心血管疾病為台灣10大死因第2位，其中急性心肌梗塞更是致死的重要原因。一般認知，冬天是心血管疾病好發季節，但其實炎熱的夏天也要注意。中醫師指出，夏天不斷流汗，身體水分蒸發會讓血液變得濃稠，達一定程度時就可能造成冠狀動脈堵塞，嚴重甚至會心肌梗塞。他提醒，若出現口渴、頭暈疲勞、尿量減少、心律不整、心臟衰竭時就要警覺。

台灣中醫預防保健協會創會理事長樓中亮在臉書粉專「樓中亮中醫博士」發文指出，今年二之氣（4／5到6／5）的主氣、客氣都是火，所以氣溫會比往年還高，除了防中暑之外，也要預防心血管疾病發生。

樓中亮說明，氣溫升高會使血管擴張、血流量增多，加上不斷流汗使身體水分蒸發，血液會因缺水而變得黏稠，進而導致心血管疾病發生，嚴重甚至會造成心肌梗塞。他表示，若出現口渴、頭暈疲勞、尿量減少、心律不整、心臟衰竭等，就代表是身體在發出求救訊號。

樓中亮進一步指出，心血管疾病常見人群為高血壓、高血糖、高血脂患者，或是有過重及肥胖問題的人。他建議日常可做到3點來預防，首先，平時應少吃含糖及油炸食物，若要解渴也應以白開水取代含糖飲量，採少量分次慢慢喝；再來，培養規律運動的習慣，建議每周至少累積150分鐘，可以快走、慢跑、騎自行車等，但最好避免在早上10點到下午2點時運動，清晨或傍晚的天氣涼爽，更適合進行；最後，應定期體檢，三高患者要定期量測血壓、血糖以便隨時觀察，且最好戒菸。

除此，樓中亮表示，日常保養可用菊花5g、山楂12g、決明子15g，加適量水煎煮30分鐘，去渣取汁，代茶飲。或是平時可用黑木耳3朵，加水打成汁當飲品喝。他並補充，若有頭痛、眩暈、高血壓、眼睛酸澀等症狀，可用桑6g、菊花6g、石明3g，加熱水代茶飲，有清肝明目、補肝陰的功效。

至於發生胸悶、胸痛時，樓中亮說，可先按壓「內關穴」至症狀緩解，其位於前臂正中，在2筋之間，腕橫紋往上約3指處，並迅速離開高溫環境、降低體溫，如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風。

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