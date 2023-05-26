分析師表示，台股連續兩日激情演出，台積電今跳空開高，大漲25元，頁獻台股漲幅超過150點，不過，多數個股都還在震盪整理當中。台積電連兩日開趴，下周恐怕再表現的空間有限，追高宜慎，預期資金將會輪動到中小型股，維持台股熱度。

盤面上，台積電今日開高，晨盤一度衝至568元，大漲25元，創去年4月22日來的新高，漲幅在4%以上；緯創(3231)買單拉抬，強勢大漲逾8%，封測族群也受到多頭力挺，台星科(3265)亮燈漲停；高價電子股人氣旺盛，股王信驊(5274)強漲近7.8%、力旺(3529)及緯穎(6669)漲幅超過4%。

分析師指出，現階段市場觀望美債上限協商的進展，不過，今年下半年景氣有望好轉，近期科技類股已開始漸反應表現相對強勢。觀察外資動向，台股偏多操作，在期貨市場多單留倉維持高檔，現貨市場多站在買方，且長線的借券賣出餘額開始回落，可以看出外資無論長短線看法皆轉為樂觀。

觀察內資動向，操作多空不一，投信維持觀望，目前融資餘額緩步增加，政府基金將給予指數下檔支撐，現階段外資只要不改變偏多格局，分析師認為，台股將維持相對強勢格局不變，震盪時不妨逢低布局。