春夏交替之際，武陵農場山坡經常有外型猶如風鈴般的小鈴鐺花現蹤，在微風中輕輕搖曳格外吸睛。武陵農場副場長胡發韜表示，那其實是有山林「豔彩小鈴鐺」之號的毛地黃，場內毛地黃常可高達100至150公分，花期約5月下旬至6月上旬，歡迎遊客把握機會造訪。

武陵農場副場長胡發韜表示，在台灣毛地黃多分布海拔 2000 公尺左右山區，與農場高度相仿，十分適合毛地黃自然生長，場內毛地黃常可高達100至150公分，花期約5月下旬至6月上旬。

武陵農場小鈴鐺花毛地黃盛開，在微風中輕輕搖曳格外吸睛。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場毛地黃主要分布場部花坊、武陵銀杏王附近、億年橋南側山坡及國民賓館迎賓橋附近，遊客可前來觀賞小鈴鐺風中搖曳的風采，享受涼爽舒適氣候避開暑熱，呼吸自然芬多精與健康負離子。

毛地黃為玄蔘科毛地黃屬多年生花草，因全株表面密生白色茸毛，且葉片外形似地黃葉片，所以得名「毛地黃」，花色繽紛多彩種類繁多，有紅、粉紅、紫、白和淡黃色等，尤其花冠先端類似唇形，點綴著深紫色斑點，是毛地黃重要識別特徵。

武陵農場小鈴鐺花毛地黃盛開，在微風中輕輕搖曳格外吸睛。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

美麗的毛地黃是藥也是毒，因含有類似夾竹桃特殊成分的強心配醣體，促使心臟跳動、增強心臟肌肉收縮，經萃取成分是著名心臟科藥物「地高辛」主要來源，醫學界廣泛的用於治療心臟病、充血性心臟衰竭、心律不整的救人聖藥，但在野外切勿任意摘採食用以免中毒。