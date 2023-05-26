假摔是球員博取犯規的方式之一，聯盟近年明訂以警告及罰款來遏止這類行為，根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，NBA賽事委員會正討論對假摔的球員判處技術犯規，這項規定可能會在7月夏季聯賽試行。

勇士總教練科爾（Steve Kerr）在交手湖人的系列賽時接受採訪，直指湖人喜歡利用假摔博取哨聲，引起漢姆（Darvin Ham）及詹姆斯（LeBron James）不滿，皆表示球隊從來不會靠著假摔得利。不過在西冠G2，詹姆斯一次抄截遭推擠後摔出場外，當時馬刺小將傑若米索漢（Jeremy Sochan）就在推特嘲諷詹皇，他今則轉發查拉尼亞的報導，並配上慶祝的表情符號，似乎相當認同這項規定。

The Harden shimmy, the brick, the Marcus Smart flop...



NBA is back 🤣 pic.twitter.com/eV2DucHcI9 — Bleacher Report (@BleacherReport) October 19, 2022

James Harden is tough they say. Break down this play for me. pic.twitter.com/tlS940oXLj — Mikey - Observe uplifting things. (@Mikeyvp) April 20, 2019

I think this is the worst flop I have ever seen, and I worked every single year of Chris Paul's tenure with the Clippers. pic.twitter.com/6GlsJ7cMap — Farbod Esnaashari (@Farbod_E) February 9, 2021

上賽季獲選最佳防守球員的綠衫軍後衛史馬特（Marcus Smart），對於假摔相當在行，今年開幕戰碰上七六人，史馬特遭哈登（James Harden）背後運球甩開倒下，便一路滑向底線，甚至還雙手高舉質疑為何沒給犯規，不過在三分線外準備已久的哈登，出手卻是一個籃外空心。

哈登本身也是假摔慣犯，他的前隊友梅森瓊斯（Mason Jones）更是誇張，曾經在三分出手後倒向防守者，不過兩人根本沒有肢體接觸，梅森瓊斯仍獲得罰3球機會，最終遭遇對方挑戰而駁回犯規判決。