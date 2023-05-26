秦剛指個別國家為維護自身霸權地位，對中非合作惡意中傷和阻撓破壞。（大陸外交部）

大陸外交部網站26日消息，中國大陸國務委員兼外長秦剛25日在北京出席慶祝「非洲日」招待會，代表中國大陸政府祝賀非洲統一組織成立60周年，秦剛致詞時，指摘有個別國家為維護自身霸權地位，對中非合作惡意中傷和阻撓破壞，並就進一步深化中非合作，提出堅定維護彼此正當合法權益等五點建議。

衣索比亞副總理兼外長德梅克、剛果（金）副總理兼外長盧通杜拉及非洲各國駐華使節出席。

秦剛表示，當前，中國大陸和非洲都站在新的歷史起點上，正迎來新的重要機遇。隨著14億多人口以和平和發展的方式整體邁進現代化社會，中國大陸必將為非洲乃至世界經濟增長帶來更強勁動能和更廣闊的機遇。

秦剛說，當今世界並不太平，全球經濟復甦艱難，發展鴻溝不斷拉大，個別國家為維護自身霸權地位，不惜挑動分裂對抗，還編造了所謂「債務陷阱」「新殖民主義」「民主對抗威權」等謊言和虛假敘事，對中非合作惡意中傷和阻撓破壞。

秦剛稱，作為當今世界最大的開發中國家和開發中國家最集中的大陸，中非比以往任何時候都更需要加強團結合作。中非關係越緊密，世界和平就越有保障；中非合作越成功，世界發展也就越有希望。秦剛就進一步深化中非合作提出五點建議。

一是堅定維護彼此正當合法權益，在涉及彼此主權、發展和尊嚴的問題上進一步加強互相支持。二是積極推進各具特色的現代化事業，推動「一帶一路」和習近平提出的全球發展倡議與非盟《2063年議程》、非洲各國發展戰略協同增效，助力非洲加快工業化、當地語系化、經濟多元化。三是共同推動全球治理體系改革，捍衛發展中國家共同利益，不斷彙聚廣大發展中國家團結振興的磅礴力量。四是努力實現共同安全，攜手落實習近平提出的全球安全倡議，為非洲和全球熱點問題「降溫」，協力應對非傳統安全挑戰。優化聯合國在非維穩促和行動，增強非洲反恐維穩能力。五是進一步加強文明交流互鑒，推動習近平提出的全球文明倡議在非洲加速落地，讓中非文明之花綻放得更加絢爛多彩。

德梅克和盧通杜拉表示，今年恰逢習近平提出「一帶一路」倡議十周年，非中共同慶祝「非洲日」具有特殊歷史意義。非中在共同爭取民族解放和獨立鬥爭中結下深厚友誼，團結互信成為非中夥伴關係的基石。中國大陸為非洲發展作出重要貢獻，已成為非洲一體化建設最重要的夥伴。非方堅定致力於非中友好，願共同弘揚非中夥伴精神，加快各自發展振興，攜手構建非中命運共同體和人類命運共同體。

非洲駐華使團長、喀麥隆駐華大使姆巴納表示，感謝習近平主席關心支持非洲發展，提出系列中非合作倡議，為高品質的非中全面戰略夥伴關係注入強大動力。非中始終平等互利、相互尊重，共同致力於和平與發展，非方願同中方加強戰略溝通和對接，繫牢非中友好紐帶。非盟駐華代表奧斯曼宣讀非盟主席法基書面致辭，非盟輪值主席國、科摩羅駐華大使毛拉納等分別致詞，表示期待繼續加強非中團結，堅持多邊主義，共同應對挑戰。

1963年5月25日，非洲聯盟前身「非洲統一組織」成立，將5月25日訂為「非洲日」。本次招待會由中方與非洲駐華使館共同舉辦。