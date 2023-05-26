擁有博士學位的某公立高中周姓女教師，續任某公益基金會董事時，沒有事先向校方申請，校方將她處分申誡1次的懲戒，她不服提告請求撤銷，台北高等行政法院認定，校方處分沒有違誤，判決駁回。可上訴。

周女是公立高中的專任教師，她之前向校方申請並經核准兼職某教育基金會第3屆董事，但她被檢舉涉有違法兼職之情事，校方查知她續任基金會第4屆及第5屆董事時，未重行申請校方核准，校方處分申誡1次之懲處，她不服提起行政訴訟。

周女說，她應非以營利為目的之團體的基金會之邀請，兼任該基金會非決策或執行業務之職務，且未支領任何費用，亦未收取任何對價，不用申請校方核准，請求法院撤銷校方的處分。

台北高等行政法院認為，教師兼職不得影響本職工作，且須符合校內基本授課時數及工作要求，並事先以書面報經學校核准，於期滿續兼或兼職職務異動時，應重行申請，周女卻未重新申請，已違反相關規定。

北高行政法院認定，校方認為周女違反教育相關法令，予以申誡1次，並無違法，周女訴請撤銷為無理由，判決駁回。