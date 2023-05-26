第76屆世衛大會（WHA）5月21日至30日於瑞士日内瓦辦理，卻發生台灣媒體駐歐記者申請採訪遭拒等令人遺憾的情事，擔任健康城市聯盟第8屆理事長的台南市長黃偉哲說，台灣在3年半疫情期間表現備受各國肯定，對於世界衛生組織（WHO）不邀請台灣參加WHA，台南市政府深表遺憾，籲請國際社會支持台灣參與。

WHA開幕至今共有9個力挺台灣的友邦與11個理念相近國家直接在會議中聲援台灣，其中愛沙尼亞更是首次聲援。黃偉哲今天表示，在國際化時代，沒有一個國家或城市可以置身事外，疾病不分國度，地球村的每一位成員，對於基本健康權都應該享有相同的權利與義務。

黃偉哲籲請國際社會支持台灣參與世界衛生大會(WHA)，正視台灣參與世界衛生體系的堅定期盼，期以分享台南市健康城市豐碩成就及對全球衛生的實質貢獻，向國際社會說明我國在全球衛生安全體系的重要性。

台南市政府衛生局表示，台南是國內第一個加入「WHO西太平洋健康城市聯盟(簡稱AFHC)會員」，台南也是台灣健康城市主要推手與倡導者，2017年起，率全國之先響應聯合國2016年至2030年永續發展目標議程，推動以17個SDGs永續發展目標，建置城市健康城市指標與相關施政計畫，以全面性觀點將台南卓越的健康城市形象與競爭力推展至國際組織，帶動城市居民主動參與健康城市促進及推動工作，打造大台南成為永續發展的健康城市。