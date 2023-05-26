大陸實境節目《乘風2023》（又名：《浪姐4》）自本月初播映以來，每集話題不斷，最近傳聞剛錄完第三次公演（簡稱三公），30歲女星吳倩先前曾與Ella一組，昨傳出她雖然在第三次公演順利晉級，但自動宣布退賽，主因是不習慣外界放大檢視的眼光，對此，仍需等節目播出才能證實。

吳倩早年演出《何以笙簫默》中的小「趙默笙」一角而出名，2018年參與《如懿傳》，演出「五阿哥」永琪的福晉，被說是《還珠格格》中「小燕子」的原型「田芸兒」一角，最後卻受衛嬿婉唆使害死永琪，而戲外2021年吳倩和男星張雨劍承認隱婚生女，但隔年就宣布離婚，女兒交由吳倩扶養。

吳倩曾演出《如懿傳》。（圖／翻攝自吳倩工作室微博）

吳倩今年走出演員身分框架，參加《乘風2023》，與張嘉倪都被網友封為離婚後狀態更好的女星，第一次公演吳倩和Ella、芝芙、張嘉倪表演《叮叮噹噹》順利晉級；而二公時Ella再次邀了吳倩組隊，還有秋瓷炫、秋瓷炫表演《一起吃苦的幸福》，再度晉級後，最近錄製三公，卻傳出吳倩自願放棄晉級離開節目。

吳倩退賽原因疑似曝光。（圖／翻攝自野生炸姐微博）

微博「野生炸姐」發文暗示：「孩子媽上綜藝被罵以後，就要求節目組盡快淘汰她了，不想再參加了。雖然不是同一個節目，但是她不適應，不想被人這樣拿著放大鏡看」，而去年徐夢桃也自動宣布退出節目，引來其他網友說：「我覺得她是因為嚴重缺乏自信的原因」、「可能她的性格不適合上綜藝表現真實一面，好好拍戲就好」、「我是路人，吳倩在乘風2023裡也很敗好感，一整個有負能量陰鬱的感覺，不知道是節目剪輯的問題，還是她就這樣，看起來一直都是需要別人照顧關注的人」。