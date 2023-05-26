自2022年3月以來，美國聯準會升息幅度高達20碼，對金價造成相當程度的壓力。然而，過去經驗顯示，升息結束後的黃金價格有望上漲。統計2006年以及2018兩次升息結束後一年，金價漲幅分別為5.67%與18.87%；兩年後漲幅均有五成上下。

新加坡大華黃金及綜合基金產品經理何彥樟表示，除升息到頂後續可望帶漲金價外，美國區域性銀行風暴帶來的避險需求，與美國政府債務上限的危機，也帶動金價走勢。他說明，美國第一共和銀行倒閉後，市場餘波未平，西太平洋銀行和西方聯合銀行股價崩跌，顯見市場對金融體系健康狀況的擔憂再次衝擊華爾街。此外，美國政府最快將於6月1日耗盡資金，然而國會議員們尚未達成共識，在美國政府可能發生違約的擔憂下，也讓黃金開始看起來越來越有吸引力。

何彥樟指出，黃金作為避險資產，能夠幫助全球央行的資產多元化，用以對抗風險。在全球經濟不穩定或地緣政治緊張的情況下，黃金可以減少資產組合中的波動性，也可以對沖通膨；當通膨上升時，貨幣的購買力會下降，而黃金的價格也會因此上漲。根據世界黃金協會數據顯示，受俄烏衝突等國際形勢變化影響，增持黃金的國家央行日益增加，光是今年第一季，全球央行黃金儲備於增加228噸，較去年同期只購買83噸，增長了175%。他進一步表示，截至2023年第一季的過去一年裡，全球央行購買的黃金總量高達1224噸，創有紀錄以來新高。在通膨高企與去美元化的背景下，曾作為儲備貨幣的黃金，再度成為各國央行分散外匯存底的投資工具。

何彥樟表示，金礦類股表現與金價呈現高度正相關，金價表現影響金礦開採企業的獲利狀況，進而牽動股價表現。升息結束後，礦業開採所需的資金成本不再攀升，但若金價上漲，企業獲利將有望隨之成長。他預期，先前受升息影響的金礦類股股價表現，將從壓抑中獲得釋放，建議投資人可持續分批布局金礦類股基金，同時享有黃金以及股票資產所帶來的成長收益。