販毒也搭上微商風潮，三重警方24日晚間9時許逮捕一名明仁會販毒分子，他將毒品以「特調精神飲品」代稱，透過社群平台散布廣告攬客，遭警方派員喬裝買家誘出後逮捕，結果對方也深知近來明仁會是警方重點掃蕩目標，被捕時極力撇清自己跟明仁會的關係，令警方啼笑皆非，訊後依販賣毒品罪及《社會秩序維護法》移送偵辦，遭新北地方法院收押禁見。

三重警方日前在網路巡邏時，發現毒販24歲吳姓男子透過微信散布販毒廣告，以特調精神飲品代指毒品咖啡包，稱「特調精神飲品一杯400元，10杯3500元， 20杯7000元送一杯，雙北市皆有課程，歡迎來電預約課程」。(黃敬文翻攝)

三重警方日前在網路巡邏時，發現毒販24歲吳姓男子透過微信散布販毒廣告，以特調精神飲品代指毒品咖啡包，稱「特調精神飲品一杯400元，10杯3500元，20杯7000送一杯，雙北市皆有課程，歡迎來電預約課程」，因此警方派員喬裝買家，與吳男約在蘆洲區某處旅館附近交易。

待吳男駕駛車輛抵達後，臥底員警上車與對方確認身分完成毒品交易，伺機表明身分會同一旁埋伏支援警力將吳男逮捕，現場共查扣到毒品咖啡包13包、開山刀及摺疊刀各一把、犯罪所得3000元、手機2支等證物。

據了解，吳男是明仁會成員，無業的他靠販毒維生，被逮捕時還極力撇清與明仁會的關係，強調自己沒加入明仁會，只是和他們走比較近而已，不願與明仁會扯上任何關係，後續全案販賣毒品罪及《社會秩序維護法》移送偵辦，吳男也遭新北地方法院收押禁見。

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