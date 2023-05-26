美國極右翼組織「守誓者」（Oath Keepers）創辦人羅茲（Stewart Rhodes）參與2021年1月6日前總統川普支持者攻擊國會大廈事件，今天因共謀煽動叛亂被判處18年徒刑。

美聯社報導，現年58歲的羅茲（Stewart Rhodes）是第一個因為在這起事件中犯下共謀暴亂而被定罪判刑的人，他的刑期是迄今數百起國會大廈遇襲相關案件中所判處的最長刑期。

這是司法部針對國會遇襲案進行龐大調查的又一個里程碑，相關調查已導致2個極右翼極端組織的多名最高領袖被定罪；當局認為，他們來到華府，準備不惜一切代價為了讓川普繼續掌權而戰。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）在聲明中表示：「司法部將繼續竭盡全力，追究那些在1月6日攻擊我國民主的人的刑事責任。」

在宣判羅茲的刑期前，美國聯邦地區法官梅塔（Amit Mehta）描述羅茲對美國和民主持續造成威脅。梅塔擔心1月6日襲擊案可能重演，並稱美國人「現在每次臨近選舉時都會屏住呼吸」。

梅塔告訴羅茲：「你很聰明，有領袖魅力，很有說服力；坦白說，這就是讓你變得危險的原因。你獲釋的那一刻，無論何時，你都會準備好拿起武器反對政府。」

羅茲沒有藉此機會表達悔意或請求輕判，而是自稱「政治犯」，還批評檢察官和總統拜登政府，試圖淡化自己在1月6日襲擊案中的行為。梅塔則駁斥：「羅茲先生，你並不是政治犯。」

梅塔說，羅茲不是因為政治信仰被起訴，而是因為他「冒犯美國人民」的行為。

另一名與羅茲一起因煽動叛亂被定罪的「守誓者」成員是佛羅里達州分會領袖梅格斯（Kelly Meggs），他被判處12年徒刑。

其他守誓者成員預計將於明天和下週被判刑。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）