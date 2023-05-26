台北文化體育園區（大巨蛋）預計7月申請使用執照、12月啟用營運，但北市議員鍾佩玲質疑，大巨蛋座椅間距太短，恐影響逃生。台北市長蔣萬安26日出席交通會報前受訪對此表示，他對大巨蛋的態度一向堅持安全是最優先考量，在大巨蛋啟用前完成相關審查，嚴格要求遠雄符合安全標準，務必給民眾一個安全場館。

蔣萬安說，北市建築管理工程處也已經對外說明大巨蛋申請用途就是體育館，不是戲院、電影院或歌廳推出的建築物，不適用建築技術規則124條及127條的問題，這也是經過內政部核准，未來大巨蛋如果要舉行表演活動，一定是依照台北市群聚活動安全管理自治條例的規定提出申請審查。

另媒體詢問有里長提議重建港墘橋，紓解內湖科學園區交通，台北市前市長柯文哲認為會影響防洪，對此蔣萬安表示，很謝謝他前天跟里長座談，在地里長再次提出這樣建議跟想法，市府會跨局處討論研究，此事牽涉施工工程的困難要克服，他也請市府水利工程處在發文給中央了解法規適用問題，進一步來回應里長。

媒體問起交通部計畫每月公布各縣市交通改善評比成果，蔣萬安表示，市府會盡最大努力，市府今年初規劃相關友善計畫成立府級跨局處討論規劃，一上任進行人本交通相關規劃，也跟議會報告推動機車退出人行道2.0、路口安全加強指導、大車轉彎安全與以人為本的交通工程，洗刷行人地獄的汙名，還給民眾行走安全的環境。