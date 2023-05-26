新北市解編公保地還地於民，至今已解編174.90公頃，其中淡水竹圍地區都市計畫公保地解編案即日起公開展覽，預計可解編8.16公頃的公保地，其中1.79公頃將興闢為公園、綠地、兒童遊樂場等多項公共設施供民眾使用。

新北市推動公設專通檢討，包含這次淡水竹圍已有20處，解編總面積約174.90公頃，其中15處正於內政部都委會審議，包括三重、新店、三峽、石門、澳底、坪林水源、板橋、土城、鶯歌、新莊、淡水、汐止、樹林三多、蘆洲、鶯歌鳳鳴，4處市都委會審議中如泰山、樹林、五股、萬里，1處淡水竹圍辦理公開展覽中。

城鄉局指出，竹圍地區都市計畫公保地檢討以多元解編方式辦理，13處公保地以跨區重畫方式辦理開發，其中位於竹林路東側面積約1.89公頃的公7用地解編為住宅區、公園兼兒童遊樂場與綠地；位於八勢路南側的停7、機1用地則解編為商業區。

城鄉局長黃國峰指出，考量都市規畫的整體性與安全性，同時將環境敏感或地形陡峭等不適宜開發的公保地變更為毗鄰保護區。參與跨區市地重畫的地主，經共同負擔各項公共設施用地及供抵繳工程費用等所需土地後，也可取回約55％的可建地。

計畫審議科長許仁成表示，淡水竹圍地區都市計畫公保地解編案預計6月14日於新北市淡水區公所9樓禮堂舉辦說明會。