疫情解封以後，不少外國旅客來台旅遊，一名網友觀察發現，台北街上的韓國旅客似乎比日本旅客還要更多，但他實在不懂為什麼韓國人會想來台灣玩，引起網友熱烈討論，綜合大家的留言推測出4個原因，分別是台韓距離近、台灣很安全、台灣物價便宜以及台灣美食很吸引人。

一名網友近日在PTT上發文表示，最近台北出現很多韓國旅客，數量甚至比日本來的旅客還要多，讓他感到很納悶，因為日本和台灣的淵源很深，因此他可以理解很多日本人喜歡來台灣觀光，但是韓國人他真的不理解。

原PO表示，聽說台灣的飲食不那麼符合韓國人的胃口，而且還有韓國人來台灣旅甚至會自備泡菜。此外，台灣的觀光景點管理不足，因此有些缺乏魅力，住宿的品質也不是很好，因此他真的不懂，台灣到底是哪一點吸引了韓國旅客？

貼文引起網友討論，不少人認為韓國人愛來台灣旅遊的原因有4個，首先是因為台韓距離很近，搭機時間短又便宜，去膩日本以後可以來台灣走走；第二點則是台灣旅遊很安全，治安很好；第三點則是物價很便宜；最後則是有許多美食，有網友分享身邊不少韓國朋友對於台灣美食都給好評，很多人愛吃台灣火鍋。

另有網友則說，韓國人都來台灣掃貨，特別愛買牙膏和奶茶。「來買三點一刻和黑人牙膏」、「來買牙膏跟沖泡奶茶的」、「必買牙膏」。