美道瓊工業指數25日下跌35.27點，下跌幅度0.11％，收在32,764.65點；那斯達克上漲213.93點，上漲幅度1.71％，收在12,698.09點；S&P 500上漲36.04點，上漲幅度0.88％，收在4,151.28點；費城半導體指數大漲212.63點，漲幅6.81％，收3,336.72點。

群益投顧認為，美股收盤漲跌不一，道指連續第五個交易日下滑，而全球資料中心AI化將激發相關需求成長。Nvidia執行長黃仁勳表示，隨著企業競相將生成式AI應用於每項產品、服務和業務流程，數兆美元的資料中心基礎設施，將從一般用途轉向加速運算，進而激發對資料中心產品需求。AI伺服器、台積電供應鏈、散熱、載板躍居主流類股，預期指數區間落在16,100～16,500點。

第一金投顧分析，指數目前站上所有均線之上，雖總體經濟及潛在負面因子較多，但操作上仍無須過度悲觀，預期台股將呈現高檔震盪，短線上仍可偏多操作。

操作建議上，預期資金預期將持續往AI相關族群奔走，如Server、PCB、ABF、顯卡及散熱等，也可留意跌深較多的觀光族群，將有反彈空間。此外，重電族群資金市場並未離開，也可多加留意。