中美關係陷入動盪之際，根據外媒報導，美國國務院分管亞太事務的副助理國務卿兼「中國事務協調辦公室」主管華自強（Rick Waters）將卸任，更注意到拜登政府負責中國問題的高級官員近期出現不少變動，華自強只是其中一例。路透報導認為，相關人事變動可能與美國政府內部在對華政策上存在分歧有關，而這些分歧已經影響「中國組」的運行。

同時，大陸商務部長王文濤將與美國商務部長雷蒙多、貿易代表戴琪舉行會談。被解讀為將成為中美關係回暖的首場考驗，將決定雙方能否恢復因「氣球事件」而脫軌的高層交往。

據路透引述美國國務院發言人24日稱，華自強將於6月23日卸任，並繼續擔任高級外交官，但並未透露華自強離職的原因。華自強在美國國務院擔任副助理國務卿負責中國事務已兩年，是拜登政府內較傾向與中國往來的官員，今年3月也曾低調訪華，被認為是為布林肯訪華鋪路。

據《環球時報》引述南京大學國際關係學院執行院長朱鋒25日表示，華盛頓近期的人事調整說明，拜登政府內部在執行對華政策與如何平衡美國國內多元化的對華聲音，面臨新的難題與政治壓力。同時反映出美國試圖把「新冷戰」強加給中美關係的政策，正引發美國和國際社會的更多爭論。

但中國人民大學美國研究中心副主任刁大明認為，美方近期的相關人事變動可能和美國中期選舉後政府進入新的階段有關，這並不意味拜登的對華政策將出現重大變化。