資深音樂人李坤城生前和小40歲林靖恩愛情長跑10年，被封為「爺孫戀」。李坤城4月大腸癌病逝，享壽66歲，目前他的臉書帳號由親人代為管理，想不到最近頻頻更新，無厘頭的內容引起外界熱議，猜測可能遭有心人士盜帳號。

李坤城的臉書昨（25日）凌晨5點多突發文：「人都死了，誰再報導我的八卦，我就每天晚上去叫你起床尿尿。」截稿之前，已有2700多人按讚、500多次分享，網友驚呼：「遇到鬼」，原PO還用李坤城的帳號回覆：「白天不做虧心事。」

今（26日）凌晨5點多，李坤城的臉書再度被更新，大頭貼換成骷髏頭的畫像，還PO一篇文章：「警告所有為人父的父親，女兒就要好好疼，否則，沒了一個李坤城還有千千萬個李坤城，這叫現世報，以後，4月8號這一天就定為『疼女兒節』來警惕你自己，要知道千萬不要讓別人帶你女兒去看電影。」由於這篇文不像李坤城親屬會發布的內容，網友圍觀之餘，亦猜測可能有人在背後操控李坤城的臉書帳號，目前該則文章已消失，骷髏頭照仍存在。

李坤城抗癌211天，敵不過病魔的侵蝕，4月8日與世長辭，後事採取基督教儀式，其兒子李卓軒證實李坤城已平靜、安詳地回到天上，感性地表示：「感覺上父親仍然陪伴著大家，我想父親在天上也會永遠伴隨他的至親好友們。」同時公開海葬的影片，李卓軒對爸爸說一路好走後，將李坤城的骨灰撒落海裡，畫面令人鼻酸。