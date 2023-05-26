人工智慧AI熱潮讓晶片設計巨頭輝達（Nvidia）繳出亮眼財報表現，周四股價大漲近25%至379.80美元創新高，連帶刺激包括台積電在內的概念股上漲。創辦人「台灣囝仔」黃仁勳先前的談話再次成為討論焦點，尤其他曾直言，「晶片製造不一定得在台灣，但大陸市場卻無可取代」更被認為是一針見血點出台灣困境。

黃仁勳接受英國金融時報專訪24日刊出，暢談美中貿易戰對晶片業的衝擊，他坦言拜登政府的出口管制措施，已經讓輝達被綁手綁腳，無法在輝達的一大市場上銷售先進晶片。

黃仁勳多次強調，如果美國企業無法與大陸做生意，將對美國企業造成巨大損失，並提到，理論上，在台灣以外的地方製造晶片，是可行的，但大陸市場是無法被取代的。

與此同時，黃仁勳也警告，美國實施制裁的同時會刺激大陸自力更生發展先進晶片，輝達也會因此面臨激烈競爭。黃仁勳的看法引起PTT網友關注，不少人認為他提到的產業現況相當中肯。

網友們表示，「中肯，講事實啊，誰不想賺人民幣，就你台灣派在清高」、「所以台灣出口一直月退啊，都退多久了」、「還自以為世界的晶片都要靠台灣，笑死」、「不一定要台灣，但一定要台積，可能是美日德的台積。」

此外，有人提到，「心得：台積電高階製程搬到美國，台灣就不重要了，我要賺大陸的錢」、「確實，台積可以在美國日本歐洲生產，不然也可以找三星」、「其實晶片製造本來是一定得在台灣，但是有人輕易的就讓出去了」、「QQ台灣若貴就會選別家。」