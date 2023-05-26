●路透社報導，消息人士透露美國總統拜登與共和黨國會領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在債限方面的談判正逐步接近達成協議。該協議擬將提高31.4兆美元債限兩年，同時限制大多數支出項目。此前報導指出，美國府會兩黨在「自由裁量支出」（discretionary spending）方面僅相差700億美元。根據最新數據，周三美國財政部的現金餘額從周二的765億美元下降至495億美元。此外，華府在2022財政年度的自由裁量支出為1.7兆美元，占總支出6.27兆美元高達27%，其中一半是國防支出，但共和黨此前曾表示不會要求調整國防支出。

隨著美國財政部一再重申的6月1日大限之日逐步逼近，評級機構惠譽和DBRS Morningstar將美國信評列入可能降級的「負面」觀察，反映美國債務違約的風險升高。

●波士頓聯準銀行總裁科林斯（Susan Collins）表示，通膨雖然仍高，但已有放緩跡象，她對於6月暫停升息一次以觀察此前連續升息的通膨與經濟影響抱持開放的態度。科林斯今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）沒有貨幣政策的投票權。

●美國勞工部公布，上周（截至5月20日）初次請領失業給付人數周增4000人，為22.9萬人，遠少於市場預期的24.5萬人。上周初領失業金人數4周均值為23.175萬人，與前一周持平。截至5月13日止當周，美國續領失業金人數周減5000人，為179.4萬人，少於市場預估的180萬人。

●美國第一季國內生產毛額（GDP）季增年率從1.1%上修至1.3%，優於市場預期。

●美國債限談判出現曙光，加上經濟數據良好，聯準會再度升息的可能性升高，周四美元指數漲0.4%，報104.31，再創兩個月新高。紐約期金收跌20.9美元或1.06%，報每盎司1943.7美元，現貨金跌0.83%，收在每盎司1941.2美元，雙雙創下兩個月新低。

●俄羅斯表明OPEC+不太可能在6月會議上決定減產，周四歐美期油連3漲止步。紐約期油大跌3.37%，收在每桶71.83美元。布蘭特期油大跌2.68%，收在每桶76.26美元。