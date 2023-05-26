穩懋今天舉行股東會，俄烏戰爭到目前仍未結束，還有中國從長期嚴格的防疫風控到解封後的疫情爆發，以及中美貿易衝突持續惡化，打亂了過去供應鏈的全球分工，加上通貨膨脹問題都影響了終端消費需求，產業也面臨到安卓(Android)智慧型手機庫存調整的問題，自大陸市場開始進一步擴及全球，從年初調整到年尾未見停歇。在諸多負面因素的影響下，營運面臨近年少見的逆風，2022年合併營收為183.34億元，年減30%，營業毛利為47.2億元，年減52%，合併毛利率為25.77%，年減11.5個百分點，營業淨利為14.83億元，營業淨利率為8.09%，年減16.4個百分點，稅後盈餘為18.02億元，年減約67%，每股盈餘為4.25元。

穩懋表示，儘管短期終端需求仍面臨經濟疲弱及庫存調整的壓力，不過在全球疫情緩和並陸續解封、經濟重啟及通貨膨脹逐漸獲得控制的預期之下，供給與需求可望逐漸回歸正軌。未來幾年我們持續樂觀看待化合物半導體的長期發展，5G手機滲透率預期將再進一步提高，並帶動5G基礎建設的需求。Wi-Fi規格隨著路由器(Router)及手機的逐漸升級，Wi-Fi 6E可望漸漸普及，Wi-Fi 7的開發與商轉也將正式展開，3D感測技術延伸到汽車上的應用，無論是車室內的感測或是車外的自動駕駛輔助系統(ADAS)，我們都有客戶積極耕耘中，更遑論運用到穩懋擅長的無線通訊技術的V2X及OTA等，無論從傳統燃油車到電動車，相關運用都將離你我愈來越近，面對這些長期的成長動能，穩懋已陸續投入資源，開發新技術、尋找新機會，以搭上下一班成長的列車。

依據最新研究機構的分析預測，2023年5G智慧型手機滲透率將從前一年的47%成長到55%，除了可望帶動手機PA實質需求的增長，更進一步提高5G基礎建設網絡功率及密度的需求，穩懋具備5G基地台所需技術的完整解決方案，相關技術更可應用於低軌衛星應用，包括更高頻率及高功率的氮化鎵(GaN)PA、採砷化鎵pHEMT技術的LNA、砷化鎵HBT技術的驅動放大器及整合型被動元件(IPD)等等。

穩懋也特別關注今年Wi-Fi市場的發展尤其是規格的提升，隨著 Wi-Fi Router陸續升級，高階智慧型手機也可望積極導入Wi-Fi 6E，穩懋Wi-Fi相關客戶可望受惠，之後Wi-Fi 7的進程可望加速，不只是著眼於更多操作頻率對PA的額外需求，更是期待Wi-Fi 7因傳輸速度為Wi-Fi 6的3.6倍及更高的操作頻率提高了模組複雜度及對線性度的要求，是穩懋未來幾年積極發展及爭取的商機。

截至2022年底，穩懋既有的A、B、C三個廠總產能已達到單月4.3萬片6吋晶圓產能，在全球智慧型手機產業經歷一整年的庫存調整之後，穩懋2023年產能擴充計畫將以完成施工中的南科高雄園區路竹廠新廠建廠工程為主，至於後續的無塵室工程及機器設備裝機都將延後到產業需求較明朗之後再重新啟動。