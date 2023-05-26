泰國要求採購F-35隱形戰機被美拒絕

曼谷周四（25日）說，美國以訓練和技術要求等問題為由，已拒絕出售泰國F-35隱形戰機。

據《曼谷郵報》（Bangkok Post）和路透報導，泰國2003年被美國認定為「主要的非北約盟友」（Major Non-NATO Ally），去年已撥出138億泰銖（約123億台幣），主要好汰換老舊的美製F-5和F-16戰機。而曼谷相中洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35A戰機，打算採購多達8架。

然而，泰國空軍發言人巴帕（Prapas Sornchaidee）在聲明中說，美方出售F-35A受到時間限制、技術要求和維修相容性等條件限制，因此美國無法銷售。

他指出，由於時間限制，美國起碼需要10年，才有辦法供應新採購國F-35A戰機。此外，由於它採用新技術和新作業概念設計，並具備隱形性能，因此採購國需要設置特定的基礎設施，還有訓練及安全系統。

同時他強調，F-35A的後勤、庫存和管理系統都和F-16的不同，因此這兩款戰機不可能一起使用既有的基礎設施。不過，巴帕也說，美國打算和泰國當局會商，以討論為將來供應泰國皇家空軍F-35A做必要的準備。

Thailand says the US has rejected a bid by its air force to immediately purchase F-35A stealth fighter jets, citing a long waiting period and heavy investment https://t.co/hHLbhzFPRr — Bloomberg (@business) May 25, 2023

另一方面，巴帕說，美方已提議，要泰國皇家空軍考慮採購70批次F-16和F-15 E等4代戰機，而這些戰機可以較快交付曼谷，並滿足他們的需求。

但巴帕堅決主張，泰國空軍需要汰換接近退役的老舊F-16戰機。而早在1月11日時，泰國內閣已通過皇家空軍以138億泰銖（約123億台幣）的預算，從下個會計年度，也就是今年10月開始，採購4架F-35A戰機。

而泰國皇家空軍消息人士說，由於採購F-35A的要求已正式被拒，他們需要退回眾議院批准的3.691億泰銖（近3. 3億台幣），也就是5%的預付款給國庫。消息人士並說，泰國空軍還在考慮向瑞典紳寶集團（Saab AB）採購另一機隊「獅鷲」（Gripen）戰機。泰國已採購12架「獅鷲」，如今駐在南部素叻他尼省（Surat Thani），但其中有1架因墜毀折損。