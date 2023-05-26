2023台北國際觀光博覽會(TTE)今(26)日登場，搶攻暑假出遊商機，北投大地酒店同步上架夏日線上旅展優惠，大地酒店線上旅展推出住宿券、餐券、SPA套券3大類，其中一泊一食住宿券下殺51折最為優惠，指定月份入住還可選擇房型升等或贈送紅酒1瓶。

觀光旅宿業的旅展有點像是百貨公司的周年慶，往往會釋出很多優惠方案，吸引民眾搶購，住宿券絕對是重點選購商品，高檔飯店平常動輒上萬元的房價，旅展推出的住宿券通常會有不少折扣，平常捨不得花錢的人，旅展時可考慮入手，會省下不少錢。

獨家四季下雪造景的大眾風呂，營造異國泡湯氛圍，房客皆可使用。(北投大地酒店提供)

大地酒店線上旅展一泊一食住宿券在5至9月的平假日、連假期間皆適用，不需額外加價，單張售價8888元，是原價17380元的51折，含雙人份早餐、房內皆備有溫泉浴池可享受泡湯樂趣，而館內的大眾風呂、露天泳池、SPA水療池等均可免費使用，還有悠閒愉快的Happy Hour時光；5到9月平日入住還可選擇升等奇岩山景房或贈送紅酒1瓶。購買5張一組的套票還可再加贈1張5至9月一泊一食平日住宿券，等於買5送1，約是原價43折。

另有一泊二食住宿券，單張售價11888元，相當於原價21516元的55折，含雙人份早餐，另可彈性選擇「月兒彎彎」、「喜歡」西餐廳的晚餐或翌日午餐2客，午餐每客價值1880元加1成，5張一組的套票同樣加贈5到9月一泊二食平日住宿券1張。

「料理東西軍」餐券一套6張7890元，可在館內3間餐廳使用，1張餐券即可兌換「月兒彎彎」涮涮鍋1份。(北投大地酒店提供)

此外，旅展必入手的還有餐券，大地酒店夏日線上旅展推出「料理東西軍」，一套6張7890元，可在館內3間餐廳使用。1張餐券即可兌換「月兒彎彎」涮涮鍋或「喜歡」西餐廳的1580元的套餐1客，也適用於兌換雙人下午茶一套。9月底前平日限量供應「奇岩一號」中式套餐，包含經典的藤椒老罈酸菜牛、川味乾鍋酒釀蝦、剁椒活鮮魚，中西日式多種佳餚滿足老饕味蕾。

限量的「奇岩一號」中式套餐，吃得到藤椒老罈酸菜牛、川味乾鍋酒釀蝦、剁椒活鮮魚等好料。(北投大地酒店提供)

大地酒店首次推出「The Gaia Spa」套券，每張3160元可享受長達70分鐘的全身精油芳療課程，共省5200元。(北投大地酒店提供)

喜歡SPA精油按摩的人則可參考首次推出的「The Gaia Spa」套券，一套5張15800元，每張3160元即可享受長達70分鐘的全身精油芳療課程，原價4200元的精油芳療，限時特價3160元即可享受，現省5200元；9月底前平日使用票券再加贈芳療室內泡湯30分鐘，體驗愉悅的放鬆時光，送禮自用皆宜。

大地酒店表示：「夏日線上旅展絕對是本年度最優惠的促銷之一，用超值的價格就可入住五星級飯店；而『料理東西軍』的用意是讓饕客分次品嚐館內3間餐廳的經典料理；SPA芳療套券則是首次推出的新產品，聘邀專業的芳療師，讓所有旅客的身心都得到最完美的療癒」。