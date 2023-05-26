氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機專欄指出」，「強颱瑪娃」颱風眼清晰，眼牆結構紮實，美國估155浬／時，氣象局估58米／秒，皆創「今年地表各大洋最強」紀錄。最新（26日2時）中央氣象局「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，今、明兩天強度仍處顛峯，預測偏西轉西北西再轉偏北進行，第4、5天不確定範圍擴大、移速減慢，為颱風轉向的特徵。最新（25日20時）歐洲（ECMWF）10天系集模式模擬圖顯示，「瑪娃」的系集平均路徑，大約在4天後接近巴士海峽，逐漸向北北東迴轉；50條各別系集路徑則分散在粗黑線的東、西兩側，路徑離台灣愈近，威脅愈大；但這是科技極限的「不確定性」，需密切觀察。

吳德榮表示，最新（25日20時）歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至下週日（26至28日）受高壓環流影響，氣溫逐日緩升，白天暖熱如夏。今日各地晴時多雲，山區午後及花東局部地區有短暫陣雨或雷雨的機率；今日各地區平地氣溫：北部20至33度，中部22至35度，南部23至36度，東部22至35度。週末（27、28日）各地晴朗穩定，山區午後仍有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週一至週四（29至1日）颱風在巴士海峽迴轉，迎風面大台北、東半部有局部陣雨，背風面天氣穩定、氣溫偏高；但各地受「瑪娃」影響的程度，與其動態密切相關，需隨時注意資料的修正。此外，週末起北部、東半部及巴士海峽，「瑪娃」所傳送過來的長浪逐日增大，海邊活動應注意安全。