日前一對情侶入住宜蘭縣礁溪火車站前某知名溫泉飯店，發現房內電視機下方藏有針孔攝影機，且鏡頭是對著床鋪，連忙告知業者並報警處理；礁溪警方深入調查，發現至少有5組客人遭到偷拍，但攝影機角度歪斜，未拍到隱私部位，目前正全力調閱監視器，不排除是飯店「內鬼」犯案。

宜蘭縣礁溪火車站前1家知名溫泉飯店，遭入住的1對情侶發現房內電視機下方藏有針孔攝影機。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

桃園一對情侶21日入住礁溪某溫泉飯店，發現電視機下方線路中有不明紅色亮光，男友拉出線路仔細一看發現竟是針孔攝影機，而女友驚嚇之餘，錄製影片上傳至TikTok，請住旅館的朋友要檢查一下，並提醒不僅女生自己過夜要注意，男生也要小心；而網友們也紛紛留言詢問是哪家飯店，業者得知後全額退費給情侶，雙方也和解不提告。

據了解，警方獲報後，在現場發現1組攝像鏡頭，內含1張記憶卡，經檢視該記憶卡內容影像，共有5組客人入住，因攝像頭裝設角度歪斜，僅拍攝到床邊三分一處，均未照到入住房客臉部及隱私部位畫面。

目前警方已成立專案小組，將全面過濾飯店監視器畫面清查進出可疑人士，由於針孔攝影機並非使用網路傳輸，而是以記憶卡紀錄影像，因此必須透過人工取出，從此跡象研判，警方不排除是內鬼犯案，但詳細情形仍待調查釐清。