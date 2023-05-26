大陸女星鄭振瑤過去是中央實驗話劇院一級演員，演出過舞台劇《文成公主》走紅，演出《城南舊事》獲得金雞獎最佳女配角，又以《美麗上海》獲得金雞獎影后殊榮。據陸媒報導，鄭振瑤近年到澳洲生活，不過傳出於當地時間22日病逝，享壽86歲。

據《北京青年報》報導，鄭振瑤自中央戲劇學院畢業後就進入中國國家話劇院，最令人熟知的角色是《文成公主》中的主角和《桃花扇》中的「李香君」，後來她走出劇場，在電影圈大放異彩，接連得到中國電影金雞獎最佳女配角獎、最佳女主角獎肯定，近年作品則有電影《台灣往事》、《美麗上海》，電視劇《紅幡》、《大長垣》等。

其中，鄭振瑤在《城南舊事》中的表現，被劇作家黃宗江評為：「一個有文化的人演了一個沒有文化的人，一個不俗的人演了一個俗人」，可見其表演功力。私生活方面，她與舞蹈家游惠海1958年結婚，育有一女，家庭生活低調幸福。

鄭振瑤不僅是演員，也是前中央實驗話劇院院長、前中國戲劇家協會常務理事、前中國電影表演協會名譽理事，近日傳出人在澳洲因病過世，享壽86歲，網友回應：「小時候看的城南舊事現在依稀還有些印象，奶奶一路走好」、「老藝術家，走好！」、她還是《我愛我家》裡的胡太太…唉，這部喜劇的大多數老演員都去世了，感謝他們帶給我們無盡的歡樂！」。