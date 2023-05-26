歐盟執委會表示，該收購交易不會引起歐洲競爭的擔憂。

歐盟競爭監管機關在聲明中說，合併後的實體將繼續面臨來自市場眾多競爭對手的巨大競爭壓力，這些對手包括幾家大型全球銀行、專業供應商，以及強大的當地對手。

瑞銀集團資產規模為瑞信的兩倍。瑞銀今年3月同意買下30億瑞士法郎的股票，收購競爭對手，並承擔最多50億瑞士法郎的損失。這是瑞士當局為了避免波及全球銀行業而策劃的一樁合併案。

瑞銀和瑞信都屬於受到監管機關密切注意的、全球30家具有系統重要性的銀行。瑞信如果破產，將波及全球金融業。