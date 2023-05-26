近期台灣多處場所頻頻收到恐嚇信件，警調追查後，鎖定曾在台讀大學的陸生張海川，涉嫌以境外IP，化名「唐澤貴洋」利用電郵「詐彈」恐嚇公私立機關。台灣高檢署日前召集受理「詐彈」案的台中、台北等多個地檢署開會研商，據了解，台高檢初步決定，由各地檢署過濾偵辦中的「詐彈」案，若與張海川有關，基於統一偵查事權，擬指派由台中地檢署一併偵處，若案件涉及管轄權問題，則由各轄管地檢署依法偵處。

警政署證實，大陸公安本月5日再度約談張男，他依舊矢口否認犯案，公安只能勸誡後將他請回。據了解，檢警認為要陸方將張男逮捕、遣返給我方偵辦的機會趨近於零，由於台中地檢署先前已對張男發布通緝，因此最後只能由台中地檢署以併案通緝等方式處理本案。

不過，警調發現，化名「唐澤貴洋」的相關「詐彈」電郵信箱，至少超過20個，目前有部分已證實與張男有關，警調正清查是否有「模仿犯」犯案，並警告利用網路進行惡作劇恐嚇行為，已違反《刑法》恐嚇公眾罪，最高可處2年徒刑。

法務部統計，截至23日為止，刑事局受理「詐彈」恐嚇相關案件共258件，地檢署則受理共83件，遭恐嚇地點包含政府機關、大眾運輸系統、風景區及校園。其中台北地檢署受理20多件，遭恐嚇地區包括台鐵、高鐵、北捷，目前北檢均簽分「他字案」偵處。

另調查局表示，經清查張男涉及的「詐彈」恐嚇案為16件，已發交資安工作站併案調查。

台高檢因不少地檢署受理張男「詐彈」案，日前召集包括台中、台北等地檢署開會研商。據了解，台高檢初步決議由各轄管地檢署先過濾偵辦中「詐彈」案的管轄權問題，並確定是否為張男所為，若確實是張男案件，將統一由台中地檢署併案偵處，其餘案件因管轄權，則由各轄管地檢署依法偵處。

據了解，張男是浙江人，2016年來台就讀中部某大學資工系期間，曾因追求同鄉學妹被拒，盜用他人信箱，寄多封電郵恐嚇學妹，並聲稱要在東海大學裝炸彈，北檢2021年6月偵結，依恐嚇等罪起訴，張隨即在7月出境離台，並開始在高鐵、台鐵、台中捷運等網站留言恐嚇放置炸彈；寄發恐嚇電郵到總統府、行政院、監察院等政府機關。張男另案已遭台中地檢署發布通緝。