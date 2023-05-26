從5月19日開始正式進入金牛座新月，不僅運勢將會更加順利，更有助於實現自己的願望，《科技紫微網》運勢專欄分享12星座在金牛座新月這段期間將會有好事發生，其中牡羊座發現自己更有靈感，也能想不少賺錢點子；巨蟹座能拓展交友圈使自己脫單；處女座則是更有決心與自信實現目標。

▍牡羊座

新月發生在牡羊座的第二宮，財務狀況正往好的方向發展，收穫將與付出成正比，讓他們不再覺得努力徒勞無功。同時，可能會發現自己更有靈感了，也許會想出不少賺錢點子。

●建議許願方向：

1、投資收益倍增。

2、得到某人認可或幫助。

3、副業賺取豐厚錢財。

▍金牛座

新月發生在金牛座的命宮，思維將更加清晰，在新月期間，可把握機會關注自己的內心需求，這也包括健康、家庭和財務狀況。另外，可能會發現近期變得更加有自信及決心，有助於實現目標。

●建議許願方向：

1、戒掉壞習慣。

2、實現計畫或目標。

3、能成為更好的自己。

▍雙子座

對於雙子座來說，正好可以利用此次新月的能量擺脫焦慮，讓心態積極樂觀起來，生活將會更加順暢，也許能還清債務，也許是斬斷一段孽緣；總之很適合理清思路，勇敢斷捨離，也是一個規劃未來計畫的好時機。

●建議許願方向：

1、順利找到心儀工作。

2、解決麻煩，還清債務。

3、出外旅行。

▍巨蟹座

新月發生在巨蟹座的第11宮，將迎來感情上的高峰期，親近伴侶或家人的機會增加，拓展社交圈的機緣也變得許多。單身者可參加社交活動來結交新朋友，也許能遇到好的對象。

●建議許願方向：

1、結束單身，順利戀愛。

2、消除誤會，解決糾紛。

3、遇到貴人。

▍獅子座

這對獅子座來說，是適合爭取與表現的時段，家庭生活在此期間會更順暢；同時，也會變得更有創造力，以及發揮才華，也適合他們劃未來的計畫。

●建議許願方向：

1、順利進入新公司。

2、得到老闆的賞識和重用。

3、找到真正熱愛的事情。

▍處女座

新月發生在處女座的第9宮，可把握機會學新技能或突破某個瓶頸，將會發現自己在這個期間變得更有決心與自信，有助於實現目標，積極向外擴張事業版圖。

●建議許願方向：

1、取得理想的成績。

2、成功考取研究所、或出國留學。

3、學會某個新技能。

▍天秤座

對於天秤座來說，這是一個較為平穩的時段，會發現自己變得更浪漫、感性，讓他們與伴侶或家人相處更加順利，也能關照好他們的內心需求，來調整心態與生活方式。

●建議許願方向：

1、養成健康的生活方式。

2、與他人建立更深的連結。

3、放慢步調，平復內心的焦慮根源。

▍天蠍座

新月發生在天蠍座的第7宮，感情生活將會激起新的火花，迎來一段浪漫的時光，別再猶豫不決，大膽一點去嘗試。另外，近期需留意財務方面等狀況，避免過度花費。

●建議許願方向：

1、順利脫單。

2、與伴侶之間的感情越來越好。

3、跟前任復合。

▍射手座

新月發生在射手座的第6宮，這段時間將會更忙碌，尤其會在工作上耗費更多時間，但充實的感覺總比好過無所事事，當他們做出一點成績時，會感到生活順利，並且對自己的能力更加有自信。

●建議許願方向：

1、跳槽成功。

2、在競爭中獲勝。

3、工作效率提高。

▍摩羯座

摩羯座在近期將可以享受一段輕鬆的時光，並從繁重的工作中抽離出來，或從朋友和家人那得到不少快樂，如果有什麼嗜好，可試著投入其中能收穫滿滿。

●建議許願方向：

1、順利懷孕。

2、擁有不受打擾的假期。

3、生活中出現有趣的新事物。

▍水瓶座

對於水瓶座來說，這次新月是比較敏感的時段，需學會如何與親近的人相處，親朋好友將會是力量的來源，但也可能是甜蜜的負擔，如何處理這些關係，是可以深入思考的事情。

●建議許願方向：

1、家人健康，家庭和睦。

2、順利購入滿意的房產。

3、取得更高的社會地位。

▍雙魚座

新月發生在雙魚座的第3宮，是適合雙向溝通的時機，如果想對伴侶說的話還沒說，或是沒勇氣對老闆提出升職加薪的請求，現在正是說出口的好時間。不要忽視言語的力量，既可以灌注力量給別人，也可以從他人那取得力量給自己。

●建議許願方向：

1、告白成功。

2、消除誤會，解決糾紛。

3、幫助他人走出困境。